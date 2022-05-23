Кирилл и Мефодий: краткая биография создателей славянской письменности

Кирилл и Мефодий: краткая биография создателей славянской письменности
Кирилл и Мефодий: краткая биография создателей славянской письменности
Сегодня, 19:08ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
РПЦ каждый год 24 мая устраивает праздник в честь памяти святых Кирилла и Мефодия. Многие жители России знают их имена, но не всем известна их биография – краткая история в материале Atas.info.

Благодаря этим двум личностям еще в монастырях открывались школьные учреждения, чтобы обучать ребят грамотности, а также учить их читать. В том числе там проходило просвещение людей и создавались различные письменности. Так и удалось освоить славянский язык, ведь Кирилл и Мефодий были из богатой семьи, которая жила в греческом городе Солуни, но один из них был воином и правителем болгарского княжества Византийской империи, что и дало ему возможность научиться языку.

Однако Мефодий не захотел дальше воевать – он действительно решил стать святым и уйти в монастырь на горе Олимп. Он там получил образование с императором Михаилом 3-им. В свое время его брат Кирилл смог освоить все науки своего времени и языки.

Спустя некоторое время император отправил двоих братьев к хазарам для евангельской проповеди, но они остановились в Корсуни, где Константин и нашел Евангелие и Псалтирь на русском языке, который ему понравился и он решил его изучить. Спустя некоторое время правитель отправил их Моравию, чтобы они смогли там работать учителями и проповедовать на родном славянском языке.

Святые Кирилл и Мефодий своей проповедью в Болгарии много способствовали утверждению в ней христианства. Оттуда эта вера распространилась в Сербию. Потом они даже сделали славянскую азбуку и перевели на этот язык богослужебные книги.

В Моравии их приняли с честью и они стали учить богослужению на славянском языке. На них даже отправили жалобу в Рим, но там их тоже встретили с почетом и дали разрешение на богослужения на таком языке.

В итоге святой Мефодий исполнил завещание своего брата и по возвращению в Моравию он трудился там 15 лет в качестве архиепископа. Оттуда христианство уже пришло в Богемию. В 10-ом веке польский князь Мечислав женился на богемской княжне Домбровке, а затем принял такую же веру, как и супруга. Священная память двух братьев и сейчас служит соединяющим звеном для всех славянских народов.

Стоит отметить, что в этом году на территории Новосибирской области не будет проводиться традиционного Крестного хода, но это не прямо отмена, а лишь перенос на другое время. Причины пока неизвестны, ведь День города и День Победы в Новосибирске согласован на проведение в обычном формате, но православные праздники почему-то решили ограничить.

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в областном центре будут организованы некоторые мероприятия для детей из верующих семей и даже могут устроить концерты с участием творческих коллективов.

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