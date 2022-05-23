Крестный ход в День славянской письменности 24 мая 2022 отменен в Новосибирске

В Новосибирске отменили Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры – он должен был пройти 24 мая, но в этот раз для верующих не будет этого мероприятия.

В Новосибирской митрополии РПЦ рассказали, что в этот раз Крестного хода не будет в регионе – его перенесут на другие числа, но в 2022 году его все таки планируется провести. Администрация города также отменила Шествие буковиц и фестиваль славянских культур. Однако со всем без праздников людей оставлять не будут, а проведут интерактивные игры, викторины, организуют концертные площадки и другое в различных библиотеках. Стоит отметить, что во вторник, 24 мая, в Новосибирске ежегодно проходит шествие священнослужителей и детей из верующих семей. В этот день также устраивают различные праздничные площадки и т.д.

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