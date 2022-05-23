Новосибирцы попрощались с Levi’s - бренд джинсовой одежды заявил об уходе из России

«Джинсы Levi’s отличались от других крепкими карманами для самородков. Я человек советского прошлого, тогда эти джинсы были культовыми – как сейчас «Мерседес». Но и стоили они непомерных денег – 200 рублей, при этом средняя зарплата в те времена составляла 120 рублей. Я учился в престижной школе и у всех они были, а у меня нет. Впервые побывав в Калифорнии я их нашел в фирменном магазине, но не купил, потому что цена мне показалось высокой. На то время в России их стоимость была в доступных пределах – и я купил за 5 тысяч рублей примерно. Они мне очень подходил по фигуре – хорошо сидели. На них были те знаменитые красные пуговицы, из-за которых многие считали их подделками», - рассказал новосибирец.