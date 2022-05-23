Новосибирцы попрощались с Levi’s - бренд джинсовой одежды заявил об уходе из России

Поклонники бренда Levi’s из Новосибирска огорчены и разочарованы в решении компании уйти с российского рынка. Сибиряки вспомнили, как покупали свои первые джинсы лейбла, несмотря на «дикую» стоимость.
«Первые "ливайсы" появились у меня в 1998 году. Это были 501. Стоили по тем меркам немало. Были куплены в фирменном магазине, кажется на Красном проспекте. Запомнился деревянный пол, шокирующие цены и милые продавцы. Джинсы носила долго, рассталась с ними только потому, что после рождения ребенка не смогла в них влезть. Но любовь к "ливайсам" - это навсегда. Каких только с тех пор джинсов у меня не было, но, если появлялись деньги - покупала только "ливайсы". Это не реклама, но...они не разочаровывали никогда! Сидят идеально, удобны, долговечны, всегда уместны. Жалко конечно, что уходят, но что-то мне говорит, что не навсегда. А вот простим ли мы им это - ещё вопрос», - поделилась воспоминаниями о любимом бренде с Atas.info жительница Новосибирска Полина.
Сибиряк Дмитрий поностальгировал о том, как в молодости побывал в Калифорнии, где середине 19 века Ливаем Стросс изобрел знаменитые джинсы. Тогда он буквально влюбился в этот бренд.
«Джинсы Levi’s отличались от других крепкими карманами для самородков. Я человек советского прошлого, тогда эти джинсы были культовыми – как сейчас «Мерседес». Но и стоили они непомерных денег – 200 рублей, при этом средняя зарплата в те времена составляла 120 рублей. Я учился в престижной школе и у всех они были, а у меня нет. Впервые побывав в Калифорнии я их нашел в фирменном магазине, но не купил, потому что цена мне показалось высокой. На то время в России их стоимость была в доступных пределах – и я купил за 5 тысяч рублей примерно. Они мне очень подходил по фигуре – хорошо сидели. На них были те знаменитые красные пуговицы, из-за которых многие считали их подделками», - рассказал новосибирец.
По словам сибиряков, Levi’s – это не просто марка, а образ жизни. К слову, в Новосибирске даже есть бар на Ленина «501», который символизирует этот бренд. В Советские времена джинсовая одежда «ливайс» была неотъемлемым атрибутом хиппи, а потом перешла в культ рокеров и неформалов. Поклонники бренда надеются, что компания ещё вернется в России.