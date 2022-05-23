Оспа обезьян может появиться в России – о рисках заболевания рассказал Сергей Нетесов

Новосибирский вирусолог Нетесов не исключил появление оспы обезьян в России

Оспа обезьян может добраться до России в нескольких случаях. Их назвал в разговоре с Atas.info новосибирский вирусолог и заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетесов, рассказав, есть ли реальная опасность для россиян.

Оспа обезьян может добраться до России в нескольких случаях. Их назвал в разговоре с Atas.info новосибирский вирусолог и заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетесов, рассказав, есть ли реальная опасность для россиян. «Если сейчас отправится группа наших туристов на недельку в тропические джунгли, то наверняка, они какую-нибудь инфекцию там подцепят. В России также есть вирусы оспы грызунов и коров. Иногда редкие случаи заражения ими фиксируют в кругу людей, которые тесно с ними - грызунами и коровами - контактируют. Ну а вирус оспы обезьян можно встретить только в Африке или Юго-Восточной Азии. В основном его могут подхватить путешественники в Нигерии и Демократической Республики Конго, которые ходили по джунглям и не соблюдали меры безопасности», - отметил Сергей Нетесов. По словам эксперта, подхватить оспу обезьян можно легко в странах третьего мира. Людям достаточно не мыть собранные в джунглях фрукты, а также не следить за продуктами на столе. «Обезьяны могут полазить в продуктовых запасах путешественников, оставив на них свои следы в виде той же слюны, кожи с пальцев или фекалий. При несоблюдении эпидемиологических правил этими путешественниками происходит контакт следов животного (носителя вируса) с человеком. Так можно заработать это заболевание», - рассказал вирусолог. Прививками должны быть защищены люди, которые ездят в саванну за отловом животных. Однако эффективность нашей прививки от натуральной оспы не точно определена – это возможно после обширных клинических испытаний 3 фазы. «В испытаниях вакцины и получения их достоверных результатов должны участвовать несколько десятков тысяч или хотя бы нескольких тысяч человек. Но подобных испытаний не устраивают так, как случаев заражения оспой обезьян в мире единицы, максимум десятки. Поэтому препарат от неё проверен до сих пор на очень малом количестве людей». В заключении специалист Сергей Нетесов сказал, что в мире ежегодной регистрируют несколько видов редких вирусных инфекций. Они курсируют по планете и могут настигнуть любого человека. Так было с коронавирусом, и может произойти с оспой обезьян. Отметим, вспышку оспы обезьян зафиксировали в некоторых странах Европа, США и Канаде. Пациентов беспокоит лихорадка, высокая температура, боли в суставах и волдыри. Специалисты отмечают смертность при заражении до 11%.

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