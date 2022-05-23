Польские бренды одежды изменили названия в Новосибирске

Польские бренды одежды изменили названия в Новосибирске
Польские бренды одежды изменили названия в Новосибирске
Сегодня, 21:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске изменились названия у магазинов одежды, которые принадлежали компании LPP Group из Польши, но теперь у них сменился владелец и название юридически уже изменилось.

Компании принадлежали новосибирские магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Однако спустя некоторое время из-за санкций в отношении России бренд прекратил работу в Новосибирске и по всей стране, но в середине мая бизнес был продан российскому предпринимателю, поэтому пришлось сменить названия на сокращенные варианты, чтобы снова открыть в торговых центрах.

Две точки Sinsay уже начали работать в Новосибирске, но остальные пока закрыты, как предполагается – это до ребрендинга. Все магазины бывшей польской компании будут теперь под названиями первых букв оригинальных – Re, M, Cr и Хс.

Стоит отметить, что в 2ГИС уже изменились названия на карте, потому что юридически оригинальными названиями их уже именовать не правильно.

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