Прогноз аномалий: каким будет июнь-2022 в Новосибирске

Новосибирцев ожидает жаркий июнь с длительными ливнями в 2022 году

Июнь 2022 года обещает быть аномально жарким и немного дождливым в Новосибирске. Популярные онлайн-сервисы составили прогноз погоды на первый месяц лета – рассказываем, каким он будет.

Новосибирцев ожидает 14 солнечных, 6 дождливых и 10 облачных дней в июне 2022. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погода». Самые жаркие деньки подстерегают горожан во второй декаде месяцы – воздух максимально прогреется в дневное время до +24 градусов. Фото: Яндекс. Погода Дождик обрушится на сибиряков 3, 4, 6, 8, 16 и 26 июня. Также осадки не исключают 10 числа месяца. При этом в среднем влажность воздуха в начале лета составит 67%, вода в реках Новосибирской области прогреется до 14 градусов тепла, а ветер не превысит 6 м/с. Фото: Гисметео Не так оптимистично настроен сервис Gismeteo. Специалисты огорчают новосибирцев прогнозом о 19 днях ливней в мегаполисе. Без зонтика не стоит выходить 1 и 2 июня, а также практически всю неделю с 15 по 20 числа. Самый сильный дождь зальет город 6 июня, возможно к вечеру разразится гром – примечательно, что этот день будет самым жарким в месяце (+28). В целом июнь ожидается экстремально жарким в этом году. Средняя дневная температура воздуха составит +26 градусов.

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