В Новосибирске завершили реконструкцию путепровода для четвертого моста на 60%

Больше половины преодолели строители при реконструкции путепровода для четвертого моста в Новосибирске – эта цифра уже достигла 60%.

В пресс-службе «ВИС» уточнили, что в настоящий момент полностью собрана конструкция из металла. Теперь подрядчик может приступать к новому этапу в этом деле. Вторым этапом будет устройство плиты из железа и бетона для пролетного строения путепровода. Делаться это будет для того, чтобы техническое состояние наконец-то соответствовало выставленным нормам. Стоит отметить, что для выполнения задачи пришлось даже перенести трамвайные рельсы на другое место, чтобы не прерывать движение общественного транспорта.

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