Автограф президента США Байдена продают в Новосибирске за 95 000 рублей

Автограф президента США Байдена продают в Новосибирске за 95 000 рублей
Автограф президента США Байдена продают в Новосибирске за 95 000 рублей
Вчера, 12:30ОбществоФото: Авито
Новосибирец выставил на продажу автографы президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Продает он их за 190 тысяч рублей.

Продавец отдает на одном из бесплатных сайтов подпись 46-го президента Америки. За подлинность автографа президента он ручается – в любом случае это может проверить эксперт. За набор мужчина просит 190 тысяч рублей, а за один – 95 тысяч рублей.

Новосибирец уверяет, что стоимость автографа будет только возрастать и дальше, - сейчас она минимальная. Ранее автограф находился в фонде частного музея.

Интересно, что в прошлом году этот же продавец выставлял автограф президента РФ Владимира Путина. Этот товар он оценил в 10 раз дороже – в 900 тысяч рублей. К слову, покупатель так и не нашелся.

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