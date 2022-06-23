Автограф президента США Байдена продают в Новосибирске за 95 000 рублей

Продавец отдает на одном из бесплатных сайтов подпись 46-го президента Америки. За подлинность автографа президента он ручается – в любом случае это может проверить эксперт. За набор мужчина просит 190 тысяч рублей, а за один – 95 тысяч рублей.
Новосибирец уверяет, что стоимость автографа будет только возрастать и дальше, - сейчас она минимальная. Ранее автограф находился в фонде частного музея.
Интересно, что в прошлом году этот же продавец выставлял автограф президента РФ Владимира Путина. Этот товар он оценил в 10 раз дороже – в 900 тысяч рублей. К слову, покупатель так и не нашелся.