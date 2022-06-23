Бесследно пропавшего светловолосого школьника ищут вторые сутки под Новосибирском

Бесследно пропавшего светловолосого школьника ищут вторые сутки под Новосибирском
Бесследно пропавшего светловолосого школьника ищут вторые сутки под Новосибирском
Вчера, 09:16ОбществоФото: «ЛизаАлерт»

11-летний школьник пропал в Новосибирской области

В Новосибирской области разыскивают одиннадцатилетнего мальчика – он пропал в городе Искитим в среду, 22 июня, о чем передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, о местонахождении Кирилла Майборода ничего неизвестно вторые сутки. В поисках помогает полиция.

Приметы пропавшего: рост 155 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы. В день исчезновения был одет в белую футболку, светлые шорты и черные кроссовки.

Напомним, также в Новосибирской области продолжаются поиски пропавшей женщины после семейной ссоры. В социальных сетях люди предполагают, что женщина могла уйти к своим знакомым, чтобы привлечь внимания. Однако кто-то предполагает и печальный исход событий, ведь ушла она из дома в стрессовом состоянии – это могло закончиться все не так, как все бы хотели.

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