Больницу с вертолетной площадкой будут строить под Новосибирском

Медицинское учреждение будет построено возле поселка Садовый – туда уже завезли на строительство 70 человек и 15 единиц строительной техники. Первым делом начнется монтаж строения.
С июля на стройку завезут еще 550 строителей и вырастет число техники до 45.
Всего в будущей больнице будет работать шесть отделений, функциональная диагностика, реанимация, интенсивная терапия, рентгенологическое отделение, пять лабораторий, операционный блок и другие блоки. Там даже сделают собственную котельную для отапливания помещений, а также возведут вертолетную площадку для экстренной госпитализации пациентов.
Если все пойдет по плану, то строительство завершат уже в осенью 2023 года.