Больницу с вертолетной площадкой будут строить под Новосибирском

Новую инфекционную больницу на 504 места построят под Новосибирском – работы начнутся уже в июле 2022 года. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Медицинское учреждение будет построено возле поселка Садовый – туда уже завезли на строительство 70 человек и 15 единиц строительной техники. Первым делом начнется монтаж строения. С июля на стройку завезут еще 550 строителей и вырастет число техники до 45. Всего в будущей больнице будет работать шесть отделений, функциональная диагностика, реанимация, интенсивная терапия, рентгенологическое отделение, пять лабораторий, операционный блок и другие блоки. Там даже сделают собственную котельную для отапливания помещений, а также возведут вертолетную площадку для экстренной госпитализации пациентов. Если все пойдет по плану, то строительство завершат уже в осенью 2023 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter