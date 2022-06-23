Больницу с вертолетной площадкой будут строить под Новосибирском

Больницу с вертолетной площадкой будут строить под Новосибирском
Больницу с вертолетной площадкой будут строить под Новосибирском
Вчера, 19:01ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новую инфекционную больницу на 504 места построят под Новосибирском – работы начнутся уже в июле 2022 года. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Медицинское учреждение будет построено возле поселка Садовый – туда уже завезли на строительство 70 человек и 15 единиц строительной техники. Первым делом начнется монтаж строения.

С июля на стройку завезут еще 550 строителей и вырастет число техники до 45.

Всего в будущей больнице будет работать шесть отделений, функциональная диагностика, реанимация, интенсивная терапия, рентгенологическое отделение, пять лабораторий, операционный блок и другие блоки. Там даже сделают собственную котельную для отапливания помещений, а также возведут вертолетную площадку для экстренной госпитализации пациентов.

Если все пойдет по плану, то строительство завершат уже в осенью 2023 года.

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