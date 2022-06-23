Ливень с крупным градом прошел в Новосибирске 23 июня

Ливень с крупным градом прошел в Новосибирске 23 июня
Ливень с крупным градом прошел в Новосибирске 23 июня
Вчера, 19:14ОбществоАлександр КондратьевФото: Алина Шефер
В Новосибирске 23 июня выпал сильный ливень с большими кусками града, который затопил улицы города и мог повредить автомобили.

Горожане снова столкнулись с неожиданной стихией – большие куски льда начали падать с неба в перемешку с жестким ливнем. Погода меняется настолько резко, что многие не успеваю закрыть огороды, убрать свои автомобили, поэтому такое явление могло нанести не маленький вред.

Ливень с градом прошел в основном на левом берегу – о нем рассказали жители площади Маркса, а также приближенных к ней улиц. На правом берегу затронуло не сильно – люди публикуют видеозаписи с Михайловской набережной, улицы Обской.

Отметим, что дождливая погода точно сохранится на выходных - 25 и 26 июня, а также её прогнозируют на половину следующей недели.

Фото:Алина Шефер

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