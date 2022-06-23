Лучше курите и пейте: сибирячка возмутилась шумом из скейтпарка – она объявила войну

Женщина из Новосибирска объявила войну детям из скейтпарка во дворе

В Первомайском районе Новосибирска женщина пожаловалась на детей, мешающих ей наслаждаться тишиной. В одном из дворов школьники катаются на скейтах и самокатах – в итоге сибирячка устала слушать стуки и закрыла дорогу для проезда.

Как рассказали местные жители в группе «Моя Первомайка», конфликт назрел в доме №32/1 на улице Героев Революции. Под окнами многоэтажки установили конструкцию для выполнения трюков на самокатах. Женщина, проживающая в близлежащем доме, устала от бесконечного шума и решила «объявить войну» подросткам. Она забралась на элемент для трюков и закрыла собой проезд. Далее посыпались угрозы. По словам автора поста, женщина заявила, что пусть лучше дети пьют и курят, чем гремят колесами, нарушая тишину. «Очевидцы сообщают, что учинительница конфликта с "пьедестала" заявила, что лучше пусть дети пьют и курят, чем колесами гремят, мешая ей наслаждаться тишиной», – рассказали в местном паблике. По сообщению родителей, ранее жалоб на детскую площадку с самокатами не было. Наоборот, большинство жителей района за то, чтобы дети занимались спортом. При этом рядом с домами располагается круглосуточный бар, от которого шума по ночам не меньше. «Соседи, а вы как считаете, какой шум терпеть приятнее – от пьяной молодежи или от спортивной?» – спросила женщина под постом.

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