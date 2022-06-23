Мошенники дурят новосибирцев фейками от AliExpress, предлагая зарплату в 30 000

По словам новосибирцев, в рассылаемых сообщениях указано, что компания ищет удаленного сотрудника для онлайн-работы на половину дня. В день предлагается от 5 до 30 тысяч рублей. В требованиях к потенциальным работникам говорится, что возраст сотрудника должен быть не меньше 20 лет, студенты их не интересуют.
В рассылках прикреплены ссылки на сайты, по которым просят перейти и зарегистрироваться. Кроме того, по одной из ссылок открывается сайт с соглашением об открытии счета на польском языке.
В компании AliExpress объяснили, что не делали подобных рассылок и уже передали информацию о жалобах в правоохранительные органы, пишет НГС. Также там заявили, что такую схему используют мошенники, воруя чужие деньги.