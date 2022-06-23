Почему бывший солист «Ласкового мая» из Бердска не поедет на похороны Шатунова

Почему бывший солист «Ласкового мая» из Бердска не поедет на похороны Шатунова
Почему бывший солист «Ласкового мая» из Бердска не поедет на похороны Шатунова
Вчера, 17:21ОбществоФото: из ВК Шатунова/Вихарева

Экс-вокалист «Ласкового мая» из Бердска прокомментировал смерть Юры Шатунов

Бывший вокалист группы «Ласковый май» Иван Вихарев из Бердска Новосибирской области не поедет на церемонию прощания с Юрой Шатуновым. Об этом он заявил в разговоре с Atas.info.

О смерти легендарного солиста «Ласкового мая» Шатунова российская публика узнала сегодня, 22 июня 2022 года. Тогда же с этими печальными известями коллеги по цеху позвонили бердском экс-вокалисту группы Вихареву.

«Я Юрия не знал, лично никогда с ним не общался. Видел всего один раз на юбилее «Ласкового мая» несколько лет назад в Краснодаре. Я попал в группу после его ухода из группы, и ехать на похороны к человеку вот так, когда не приглашали, не знаю…я, наверное, не поеду», - сказал Иван Вихарев журналисту сайта.

К тому, же собеседник пояснил, что не знает, где именно будут хоронить знаменитого певца. Как известно, Юрий Шатунов скончался от сердечной недостаточности в московской клинике, но его тело могут передать родственникам, которые проживают в Германии. Со слов Ивана, там находится вся его семья.

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