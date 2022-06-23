Почему бывший солист «Ласкового мая» из Бердска не поедет на похороны Шатунова

Экс-вокалист «Ласкового мая» из Бердска прокомментировал смерть Юры Шатунов

Бывший вокалист группы «Ласковый май» Иван Вихарев из Бердска Новосибирской области не поедет на церемонию прощания с Юрой Шатуновым. Об этом он заявил в разговоре с Atas.info.

О смерти легендарного солиста «Ласкового мая» Шатунова российская публика узнала сегодня, 22 июня 2022 года. Тогда же с этими печальными известями коллеги по цеху позвонили бердском экс-вокалисту группы Вихареву. «Я Юрия не знал, лично никогда с ним не общался. Видел всего один раз на юбилее «Ласкового мая» несколько лет назад в Краснодаре. Я попал в группу после его ухода из группы, и ехать на похороны к человеку вот так, когда не приглашали, не знаю…я, наверное, не поеду», - сказал Иван Вихарев журналисту сайта. К тому, же собеседник пояснил, что не знает, где именно будут хоронить знаменитого певца. Как известно, Юрий Шатунов скончался от сердечной недостаточности в московской клинике, но его тело могут передать родственникам, которые проживают в Германии. Со слов Ивана, там находится вся его семья.

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