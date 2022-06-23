Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности

Легенда российской поп-музыки и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в Москве. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Информацию об этом написали крупные российские СМИ со ссылкой на представителя артиста.

Пиар-менеджер Юрия Шатунова подтвердил информацию о смерти артиста Telegram-каналу «360» – «Юрий скончался в карете скорой помощи», - сказал он. Концертный директор Аркадий Кудряшов рассказал Mash, что артист вызвал скорую помощь в вечером в среду, 22 июня. Он жаловался на боль в сердце, а врачи диагностировали у него инфаркт. Стоит отметить, что в 2021 году ходили слухи, что Юрий Шатунов погиб в ДТП, а два года назад многие писали, что у него был риск умереть от коронавируса, Судьба так распорядилась, что все таки он действительно скончался, только в этом году и совершенно по другой причине, а в прошлые разы ему приходилось опровергать свои смерти несколько раз. Юрий Шатунов за свою музыкальную карьеру написал очень громкие хиты, которые до сих пор играют на каждом выпускном, праздничном вечера, а в особенности в новогоднюю ночь – «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Ну, что же ты» и другие. Также он успел пожить продолжительное время в Германии, где выучился на звукорежиссера, а затем вернулся в России продолжать сольную карьеру – он периодически выпускал новые песни, которые не набирали уже былую популярность. «Трудно воспринимать такую печальную информацию - я слушаю его с самого детства. Помню, как еще на дискотеках танцевали под него, а когда один раз повезло попасть на его концерт, так там все девчонки кричали от радости так, что самого Юры слышно не было. Россияне его любили, он останется навсегда в наших сердцах, а песни его будут жить вечно», - так отреагировала на печальные известия его фанатка Оксана Смирнова. Сам он не любил большое внимание со стороны СМИ, поэтому не часто появлялся на телеэкранах, но с концертами он в последние годы приезжал в разные города и с радостью общался со своими многочисленными поклонниками.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter