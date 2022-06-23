Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности
Вчера, 15:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Официальный сайт Юрия Шатунова
Легенда российской поп-музыки и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в Москве. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Информацию об этом написали крупные российские СМИ со ссылкой на представителя артиста.

Пиар-менеджер Юрия Шатунова подтвердил информацию о смерти артиста Telegram-каналу «360» – «Юрий скончался в карете скорой помощи», - сказал он.

Концертный директор Аркадий Кудряшов рассказал Mash, что артист вызвал скорую помощь в вечером в среду, 22 июня. Он жаловался на боль в сердце, а врачи диагностировали у него инфаркт.

Стоит отметить, что в 2021 году ходили слухи, что Юрий Шатунов погиб в ДТП, а два года назад многие писали, что у него был риск умереть от коронавируса, Судьба так распорядилась, что все таки он действительно скончался, только в этом году и совершенно по другой причине, а в прошлые разы ему приходилось опровергать свои смерти несколько раз.

Юрий Шатунов за свою музыкальную карьеру написал очень громкие хиты, которые до сих пор играют на каждом выпускном, праздничном вечера, а в особенности в новогоднюю ночь – «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Ну, что же ты» и другие.

Также он успел пожить продолжительное время в Германии, где выучился на звукорежиссера, а затем вернулся в России продолжать сольную карьеру – он периодически выпускал новые песни, которые не набирали уже былую популярность.

«Трудно воспринимать такую печальную информацию - я слушаю его с самого детства. Помню, как еще на дискотеках танцевали под него, а когда один раз повезло попасть на его концерт, так там все девчонки кричали от радости так, что самого Юры слышно не было. Россияне его любили, он останется навсегда в наших сердцах, а песни его будут жить вечно», - так отреагировала на печальные известия его фанатка Оксана Смирнова.

Сам он не любил большое внимание со стороны СМИ, поэтому не часто появлялся на телеэкранах, но с концертами он в последние годы приезжал в разные города и с радостью общался со своими многочисленными поклонниками.

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