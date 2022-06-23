Столичный миллиардер Малофеев предложил женщинам перестать работать

Столичный миллиардер Малофеев предложил женщинам перестать работать
Столичный миллиардер Малофеев предложил женщинам перестать работать
Вчера, 20:58ОбществоАлександр КондратьевФото: om1.ru
Московский миллиардер Константин Малофеев 22 июня приехал в Новосибирск для презентации своей книги «Империя. Настоящее и будущее» и поговорил с новосибирцами о заработке денег и предложил женщинам перестать работать, если их мужчины зарабатывают много денег.

«Будучи православным человеком я с юности работал в сфере финансов. В книге я хотел показать два мира: цивилизацию денег, в которой мы живём сейчас, и цивилизацию чести — Российскую империю», - передает корреспондент Om1.ru слова Малофеева.

Он рассказал, что в книге рассказывается о проблемах современной России – плохая рождаемость, причиной которой стала эмансипация женщин в СССР. По его мнению, женщины стали больше работать, а становиться матерями им уже не так хочется.

Малофеев выразил мнение, что мужчины должны зарабатывать настолько много, чтобы их супруги могли сидеть дома и воспитывать детей – «работодателю нужно обнулить налоговый взнос за многодетного сотрудника, тогда рождаемости станет больше», - сказал он.

Также он раскритиковал символ спецоперации на Украине «Z», потому что за неё не захочется отдавать свою жизнь, а вот за бога – да.

Материалы по теме:
детибизнес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы