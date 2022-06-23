Столичный миллиардер Малофеев предложил женщинам перестать работать

Московский миллиардер Константин Малофеев 22 июня приехал в Новосибирск для презентации своей книги «Империя. Настоящее и будущее» и поговорил с новосибирцами о заработке денег и предложил женщинам перестать работать, если их мужчины зарабатывают много денег.

«Будучи православным человеком я с юности работал в сфере финансов. В книге я хотел показать два мира: цивилизацию денег, в которой мы живём сейчас, и цивилизацию чести — Российскую империю», - передает корреспондент Om1.ru слова Малофеева. Он рассказал, что в книге рассказывается о проблемах современной России – плохая рождаемость, причиной которой стала эмансипация женщин в СССР. По его мнению, женщины стали больше работать, а становиться матерями им уже не так хочется. Малофеев выразил мнение, что мужчины должны зарабатывать настолько много, чтобы их супруги могли сидеть дома и воспитывать детей – «работодателю нужно обнулить налоговый взнос за многодетного сотрудника, тогда рождаемости станет больше», - сказал он. Также он раскритиковал символ спецоперации на Украине «Z», потому что за неё не захочется отдавать свою жизнь, а вот за бога – да.

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