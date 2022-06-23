Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Новосибирец Виталий Зубарев из Черепановского района героически погиб во время боя на Украине 17 июня. Завтра родные, близкие и земляки смогут с ним попрощаться.

Как рассказали в администрации района, 24-летний военнослужащий Зубарев проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации. Его гибель - общая утрата и боль. В детстве Виталий занимался спортом, получил мастера спорта по карате-киокусинкай. Выиграл бронзу в Европе и множество раз побеждал на первенствах в Сибири. Выпустился из школы № 3 в 2016 году. После обучался в университете физической культуры в Омске. «24 июня пройдет церемония прощания с Зубаревым в 11:00 в местном Дворце культуры. Его подвиг не будет забыт», - сообщили в муниципалитете. Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Виталия Зубарева.

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