Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине
Вчера, 15:19ОбществоФото: с сайта администрации Черепановского района
Новосибирец Виталий Зубарев из Черепановского района героически погиб во время боя на Украине 17 июня. Завтра родные, близкие и земляки смогут с ним попрощаться.

Как рассказали в администрации района, 24-летний военнослужащий Зубарев проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации. Его гибель - общая утрата и боль.

В детстве Виталий занимался спортом, получил мастера спорта по карате-киокусинкай. Выиграл бронзу в Европе и множество раз побеждал на первенствах в Сибири.

Выпустился из школы № 3 в 2016 году. После обучался в университете физической культуры в Омске.

«24 июня пройдет церемония прощания с Зубаревым в 11:00 в местном Дворце культуры. Его подвиг не будет забыт», - сообщили в муниципалитете.

Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Виталия Зубарева.

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