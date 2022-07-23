"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов

"Наш фестиваль - не просто развлекательное мероприятие, а нечто более серьёзное. У нас в регионе огромная пропасть в технической культуре. У многих людей отсутствуют элементарные технические знания и правильный вкус. Поэтому так много авто с нелепыми наклейками а так же клиентов в автосервисах, не знающих как выглядит свеча зажигания. Как восполнить эти пробелы, а также познакомить своих детей с миром техники? Правильно - хотя бы посетить наш фестиваль. Искусство кастомайзинга покажет разнообразие технический идей и решений и их красоту, а ретротехника откроет мир, в котором конструкторы вкладывали душу в свои детища, делая их для людей, а не ради наживы, а реставраторы заботливо сохранили их для нас, возродив каждый болтик", - говорит организатор фестиваля Роман Молчанов.