"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов

"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов
"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов
Вчера, 17:45ОбществоАртем ШершневФото: Артем Шершнев
Фестиваль технической культуры Хаммерфест-2022 прошел в новосибирском Академгородке. На площадке клуба юных техников показали самую разную мототехнику – от уникальных самодельных образцов до советских мотоциклов с коляской

На фестивальной площадке представлены десятки самых разных мотоциклов – от раритетов, выпускавшихся серийно много лет назад, до невероятных кастомных образцов, собранных байкерами самостоятельно.

Фото:Артем Шершнев

На то, чтобы сделать свой, единственный и неповторимый байк, уходят годы и сотни тысяч рублей. Владельцы таких стальных коней говорят, что не расстанутся со своими мотоциклами ни за какие деньги.

Фото:Артем Шершнев

Двухколесные машины, сделанные мастерами своими руками, завораживают. Можно долго разглядывать и изучать замысловатый экстерьер.

Фото:Артем Шершнев

Особым вниманием у публики пользовался вот этот трайк – трехколесный мотоцикл с двумя ведущим колесами сзади. Его владелец использует такое транспортное средство для ежедневных передвижений по городу и неизменно оказывается в центре внимания.

Фото:Артем Шершнев

"Наш фестиваль - не просто развлекательное мероприятие, а нечто более серьёзное. У нас в регионе огромная пропасть в технической культуре. У многих людей отсутствуют элементарные технические знания и правильный вкус. Поэтому так много авто с нелепыми наклейками а так же клиентов в автосервисах, не знающих как выглядит свеча зажигания. Как восполнить эти пробелы, а также познакомить своих детей с миром техники? Правильно - хотя бы посетить наш фестиваль. Искусство кастомайзинга покажет разнообразие технический идей и решений и их красоту, а ретротехника откроет мир, в котором конструкторы вкладывали душу в свои детища, делая их для людей, а не ради наживы, а реставраторы заботливо сохранили их для нас, возродив каждый болтик", - говорит организатор фестиваля Роман Молчанов.

Фото:Артем Шершнев

Еще здесь можно восполнить и пробел в исторических знаниях. Мало кто из современной молодежи знает, что советская милиция патрулировала на таких мотоциклах. Да и вообще, сегодня на улице очень редко можно встретить мотоцикл с коляской.

Фото:Артем Шершнев

На фестивале было можно посидеть на каждом байке, представить себя в роли "беспечного ездока" и сделать фото на память. Особенно радуются обилию блестящего хрома на загадочных двухколесных машинах дети.

Фото:Артем Шершнев

Несмотря на легенды о суровости байкеров, фестиваль проходил фактически в семейном формате. Очень многие пары приходили с детьми, а на площадке было запрещено курение и употребление спиртных напитков.

Фото:Артем Шершнев

Многие участники фестиваля добирались в Новосибирск своим ходом из других сибирских городов. Фестиваль не проводили два года подряд из-за распространения коронавирусной инфекции, и байкеры явно соскучились по общению.

Фото:Артем Шершнев

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