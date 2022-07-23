Расписание электричек до станции Мочище в день авиашоу-2022 в Новосибирске

Расписание электричек до станции Мочище в день авиашоу-2022 в Новосибирске
Расписание электричек до станции Мочище в день авиашоу-2022 в Новосибирске
Вчера, 11:40ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
26 электропоездов запустят 31 июля для зрителей авиашоу, которое пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском

Зрители смогут добраться до аэродрома Мочище, где 31 июля пройдет крупное аэрошоу, с помощью электричек. Как сообщили в компании "Экспресс-пригород", в этот день будет курсировать 26 поездов.

Жители левобережной части Новосибирска для поездки на аэродром смогут воспользоваться дополнительными поездами, которые отходят от станции Пригородный простор в 8:53 и 9:50. Обратные рейсы запланированы в 14:00 и 15:05.

Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска так же запустят два дополнительных поезда, которые будут следовать через станцию "Новосибирск-Главный" до места проведения шоу.

Из Бердска состав отправляется в 8:58, со станции Восточная – в 8:26.

Полное расписание электропоездов, на которых можно будет добраться на станции Мочище 31 июля:

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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