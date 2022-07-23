В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди

В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди
В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди
Вчера, 13:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В поисковых отрядах заметили увеличение заявок на розыск пропавших. Волонтеры считают - это связано с тем, что летом увеличивается мобильность горожан

В Новосибирске летом 2022 года увеличилось число сообщений о пропавших людях, в первую очередь, прирост заявок на поиск людей, пропавших в лесах и на водоемах, сообщила руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Алеся Яблонских. Кроме того, по словам активистки, летом вырастает количество подростков, убежавших из дома. В теплое время года легче найти место, где можно переночевать.

По мнению руководителя поискового отряда "Маяк" Павла Злобина, рост числа пропавших связан с тем, что летом горожане становятся более мобильными, выезжают на природу в незнакомые места. При этом причины пропажи могут быть самыми разными, от ухудшения здоровья до встречи с представителями криминальных кругов, пишет издание НГС.

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