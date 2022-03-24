Неизвестные пытались заманить ребенка в черную машину в городе Обь под Новосибирском

После этого ребенок отказался садиться в автомобиль, позвонил родителям и побежал домой, где его встретили близкие. Местные жители призвали поговорить всех родителей со своими детьми и разъяснить, что делать в таких ситуациях. При этом остается неизвестным, обращались ли родители мальчика в полицию.