Неизвестные пытались заманить ребенка в черную машину в городе Обь под Новосибирском

Неизвестные пытались заманить ребенка в черную машину в городе Обь под Новосибирском
Неизвестные пытались заманить ребенка в черную машину в городе Обь под Новосибирском
Сегодня, 06:47ОбществоФото: pixabay.com
Мальчик испугался и побежал домой.

В городе Обь в Новосибирской области неизвестные хотели заманить мальчика в свой автомобиль. Об этом написали в группе «Город Обь Онлайн».

По словам местных жителей, 12-летний ребенок шел утром в школу 23 марта. Рядом с остановкой «Поселок» перед идущим мальчиком остановилась черная машина. В опубликованном посте предположили, что ребенка хотели похитить.

«В машине было двое мужчин и женщина, внешне, предположительно, по описанию мальчика, похожи на цыган, одеты прилично. Машина черного цвета, чистая. Они настойчиво просили сесть его в машину и ехать с ними, далее в приказном порядке», - говорится в сообщении.

После этого ребенок отказался садиться в автомобиль, позвонил родителям и побежал домой, где его встретили близкие. Местные жители призвали поговорить всех родителей со своими детьми и разъяснить, что делать в таких ситуациях. При этом остается неизвестным, обращались ли родители мальчика в полицию.

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