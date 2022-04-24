19-летняя студентка-айтишница рассказала о жизни в коммуналке в центре Новосибирска

Девушка рассказала, что жить с разными соседями - тяжело. Например, у новых жильцов есть попугай, который начинает петь в пять утра, что очень мешает.

Студентка Кристина поделилась, как живет в коммунальной квартире в центре Новосибирска. По словам девушки, у нее постоянно меняются соседи, с которыми иногда трудно живется. 19-летняя Кристина учится в колледже НГУЭУ на программиста. Коммуналка досталась семье от дедушки, но живет девушка там одна. По словам сибирячки, ее комната размером в 20 квадратных метров. Ей нравится жить в центре города – можно быстро добраться до учебы и все под рукой. Ее квартира находится на Вокзальной магистрали рядом с вокзалом Новосибирск-Главный. Коммунальная квартира разделена на три комнаты – в одной живет Кристина, в другой постоянно меняющиеся соседи, а третья просто пустует. Студентка рассказывает, что иногда с соседями приходится сложно. Были случаи, когда жильцы не убирались в своей комнате, впоследствии чего в доме появились мыши. Вывести их удалось, но неприятный осадок, конечно, остался. Чаще всего сложно договориться с соседями об уборке мест общего пользования. В квартире висит график уборки, но не все его торопятся соблюдать. Однако у Кристины были и хорошие соседи, с некоторыми она даже подружилась. Дом на Вокзальной магистрали, где проживает девушка, построили в далеком 1954 году. На потолке уже заметны трещины, а стены постепенно разваливаются, пишет НГС. Также в общих комнатах давно не было ремонта. Квартиросъемщики отказываются тратить деньги, потому что долго там не задерживаются, а постоянный жилец лишь один – Кристина. В будущем девушка все же хочет переехать из коммуналки. Напомним, женщина из Новосибирска освоила профессию по сбору чужих вещей для переезда. Она помогает клиентам с переездом - собирает их вещи, сортирует и перевозит.

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