Что нельзя делать со скорлупой от пасхальных яиц 2022: традиции и правила

Сегодня, 24 апреля, православные верующие праздную светлый праздник Пасхи. По традиции в этот день столы накрывают куличами и яйцами, и, как оказалось, после трапезы от остатков пасхальных продуктов нужно избавляться правильно.

Скорлупу освященных пасхальных яиц лучше не выбрасывать в мусорное ведро, как и другие остатки еды. Конечно, священники считают, что окропленная святой водой пища на Пасху не делает её святой. Это только благословение на трапезу. Тем не менее, многие верующие уверены, что на свалку лучше не выкидывать такие продукты. По мнению прихожан, пасхальную скорлупу следует отдать птицам либо закопать в саду для богатого урожая. Также многие советуют отнести наклейки с ликами святых в храм или сжечь в камине. Некоторые православные оставляют пасхальные яйца на хранение дома. Их ставят возле икон и церковных свечей. Стоит напомнить, в праздничный день Пасхи запрещено также ссориться, лгать и браниться. Кроме того, нельзя затевать конфликты и драки.

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