В Новосибирске мужчина купил рис с насекомыми в магазине «Мария-Ра»

В Новосибирске мужчина купил рис с насекомыми в магазине «Мария-Ра»
В Новосибирске мужчина купил рис с насекомыми в магазине «Мария-Ра»
Сегодня, 17:36ОбществоФото: Инцидент Новосибирск
По словам новосибирцев, в этой торговой сети часто бывают такие "казусы". Насекомых находят в гречке, рисе и других крупах.

В магазине «Мария-Ра» мужчина из Новосибирска приобрел рис с тараканами. Об этом он поделился в социальных сетях.

Видео:Инцидент Новосибирск

По словам новосибирца, он купил пачку риса бренда «Мария» за 80 рублей. Изначально мужчина не обратил внимания, что в крупе есть насекомые, а когда пришел домой – сильно удивился.

«Рис с несъедобной живой начинкой купил наш подписчик в магазине "Мария-Ра"», - поделились записью в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по видеозаписи, в запечатанной пачке риса действительно ползали разные насекомые. Многие жители Новосибирска в комментариях добавили, что не первый раз замечают живность в крупах из магазина «Мария-Ра». Комментаторы добавили, что не могут вывести этих жучков из дома уже несколько месяцев.

Некоторые же обвинили мужчину в том, что он «раздул из мухи слона». Якобы насекомые есть во всех крупах и эта ситуация не уникальная.

«Господи, да дома точно также заводятся в крупе эти жучки. НУ ПРОСЕЙТЕ через сито и все, они никакой опасности не представляют, ну уж если боитесь, прокалите на сковородке крупу и все. Эти жучки появляются только в крупе и все. Трагедию устроили, скоро муха сядет на пачку с крупой, истерить будете», - написала женщина.

Автор поста ответил, что просто предупредил людей, которые не обращают внимание на товар при покупке. Автор ролика добавил, что хочет покупать крупу хорошего качества и не натыкаться на тараканов.

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