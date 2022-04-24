В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи

В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи
В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи
Сегодня, 16:36ОбществоФото: Новосибирский зоопарк
Животным вручили угощения, которые представлены в форме пасхальных атрибутов.

24 апреля 2022 животные Новосибирского зоопарка отметили Светлую Пасху. В честь праздника сотрудники зоологического парка подарили питомцам пасхальные угощения, а момент вручения сняли на видео.

Видео:Новосибирский зоопарк

«Святое Воскресение пришло! Пусть будет на душе спокойно и светло! Пусть будет жизнь на радости щедра, Полна тепла, надежды и добра!», —поздравили новосибирцев под милым видео.

На кадрах заметно, как некоторые из подопечных зоопарка поглощают свои подарки, украшенные как пасхальные угощения. Сурикаты, орангутаны и выдры полакомились вкусностями на главный христианский праздник.

«Так здорово!», «Спасибо, что создаёте праздник и для животных!», — поддержали такую идею жители Новосибирска в комментариях к видео. Там же они поздравили зоопарк с наступившей Пасхой.

Напомним, ранее в Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу. В холода птицы жили в специальном теплом павильоне. В зоопарке объяснили, что переселение в вольер не было резким. Фламинго подготавливали постепенно. Сотрудники открывали двери в павильоны, чтобы птицы могли привыкнуть к прохладному воздуху.

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