В Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи

Напомним, ранее в Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу. В холода птицы жили в специальном теплом павильоне. В зоопарке объяснили, что переселение в вольер не было резким. Фламинго подготавливали постепенно. Сотрудники открывали двери в павильоны, чтобы птицы могли привыкнуть к прохладному воздуху.