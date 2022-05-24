Летучие мыши активизировались в Новосибирской области: как поймать и чем опасен укус

Летучие мыши атакуют дома жителей Новосибирской области в мае 2022

Новосибирцы начали замечать летучих мышей в подъездах жилых домов и на частных территориях в конце мая 2022 года. Специалисты связывают это с сезоном активности рукокрылых – их размножением.

На днях жительница Искитимского района Новосибирской области просила в социальных сетях помощи в отлове летучей мыши, которая залетела в её дом и поселилась в шкафу. Ещё один крохотный зверь отряда рукокрылых атаковал входную дверь в подъезде жилого дома новосибирца – брутальный мужчина не на шутку испугался и вызвал спасателей. «Летучие мыши вернулись в регион после зимнего периода. Через несколько недель у них начнется пик активности, в общем они и сейчас уже ищут убежища, где можно подвесить своих детенышей. Конечно, они могут ошибаться и залетать в квартиры. Там забиться в какой-нибудь уголок – либо в шкаф, либо на штору», - рассказал Atas.info биолог и участник экспедиционного клуба «Образ Жизни» Алексей Маслов. Специалист посоветовал ловить летучую мышь в перчатках и тогда, когда она сидит. Иначе можно навредить ей и себе. «Главное действовать аккуратно. На летучую мышь можно накинуть тряпку и поймать – и всё лучше делать в перчатках. Для нас эти мыши не представляют угрозы, однако не исключено, что они могут слегка укусить. Тогда будет необходимо поехать в травмпункт на прививку от бешенства. А так бояться нечего: зубы у них короткие так, как в их рацион питания входят не люди, а насекомые», - отметил эксперт. Алексей Маслов добавил, что пойманную летучую мышь нужно на время обустроить в коробке, а в сумерках выпустить на волю. Также можно позвонить биологам, которые по возможности заберут мышь к себе в лабораторию.

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