В Новосибирске отремонтируют 500 домов и 300 дворов за летний период

При этом жители Новосибирска часто жалуются на плохое состояние своих дворов – детские площадки разбиты, а асфальт в некоторых местах и вовсе отсутствует. Больше всего страдает левый берег города – там в большом количестве дворов нет даже лавочек, но детские площадки все таки возводят часто.