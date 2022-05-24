В Новосибирске отремонтируют 500 домов и 300 дворов за летний период

В Новосибирске отремонтируют 500 домов и 300 дворов за летний период
В Новосибирске отремонтируют 500 домов и 300 дворов за летний период
Сегодня, 19:37ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Власти Новосибирска начнут ремонтную компанию этим летом – планируется отремонтировать 500 домов и 300 дворовых территорий, а также восстановить теплосети.

Глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев рассказал, что более 12 км теплосетей отремонтируют в 2022 году, но из-за этого пострадает местные водители, ведь множество дорог придется перекрывать, но зато на этих местах будут стелить новый асфальт.

Всего будет приведено в порядок около 530 жилых домов, но в более сотни домов уже сделали капитальный ремонт. Также планируется благоустроить больше 200 дворов.

Средства на все проводимые работы в будущем будет выделен из региона – на это потребуется 210 миллионов рублей.

При этом жители Новосибирска часто жалуются на плохое состояние своих дворов – детские площадки разбиты, а асфальт в некоторых местах и вовсе отсутствует. Больше всего страдает левый берег города – там в большом количестве дворов нет даже лавочек, но детские площадки все таки возводят часто.

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