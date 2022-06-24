Бренды «Zara», «Stradivarius» и «Massimo Dutti» вернулись в Новосибирске – где купить

Сейчас в маркетплейсе можно прикупить «Zara», «Stradivarius», Massimo Dutti, «Pull & Bear» и «Bershka». Эти бренды закрылись в России весной 2022 года. В Новосибирск вернулся только испанский бренд Oysho.
Товарные марки сохранили цены на одежду и аксессуары, что не скажешь об IKEA. Ранее Atas.info писал, что на «Яндекс.Маркете» продают товары гипермаркета мебели по завышенным ценам.
Стоит отметить, сейчас новосибирцы очень быстро раскупают вещи ушедших марок. В наличии 900 джинсов, юбок около 206, футболок 850, а платье чуть меньше 600 единиц.