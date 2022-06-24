Бренды «Zara», «Stradivarius» и «Massimo Dutti» вернулись в Новосибирске – где купить

Бренды «Zara», «Stradivarius» и «Massimo Dutti» вернулись в Новосибирске – где купить
Бренды «Zara», «Stradivarius» и «Massimo Dutti» вернулись в Новосибирске – где купить
24 июня, 11:05ОбществоФото: atas.info

В Новосибирске начали продавать «Zara» и «Stradivarius» в маркетплейсе

Некоторые ушедшие из России зарубежные бренды одежды, вновь вернулись в интернет-магазин Wildberries. Цены остались на том же уровне, распродаж нет.

Сейчас в маркетплейсе можно прикупить «Zara», «Stradivarius», Massimo Dutti, «Pull & Bear» и «Bershka». Эти бренды закрылись в России весной 2022 года. В Новосибирск вернулся только испанский бренд Oysho.

Фото:скриншот с сайта Wildberribes

Товарные марки сохранили цены на одежду и аксессуары, что не скажешь об IKEA. Ранее Atas.info писал, что на «Яндекс.Маркете» продают товары гипермаркета мебели по завышенным ценам.

Стоит отметить, сейчас новосибирцы очень быстро раскупают вещи ушедших марок. В наличии 900 джинсов, юбок около 206, футболок 850, а платье чуть меньше 600 единиц.

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