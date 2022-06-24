Человек-паук: бесстрашный парень в Новосибирске залез на крышу 9-этажки по карнизам

В соцсетях автор поста указал, что необычный инцидент заметили в доме №4 на улице Баумана. Юноша забирался на девятиэтажное здание без страховки. Также очевидцы рассказали, что новосибирца сразу забрали спецслужбы.
«Этот парень залез на крышу и слез обратно также по внешней стороне дома. Спецслужбы его забрали», – поделилась очевидица в группе «Инцидент Новосибирск».
Многие жители Новосибирска восприняли ситуацию иронично, пошутив про «Марвел по-новосибирски». Однако нашлись и те, кто осудили бесстрашного спортсмена.