Человек-паук: бесстрашный парень в Новосибирске залез на крышу 9-этажки по карнизам

Человек-паук: бесстрашный парень в Новосибирске залез на крышу 9-этажки по карнизам
Человек-паук: бесстрашный парень в Новосибирске залез на крышу 9-этажки по карнизам
24 июня, 09:37ОбществоФото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске парень забрался на крышу 9-этажки по карнизам без страховки

Жители Первомайского района в Новосибирске заметили парня, который залез на крышу, цепляясь за балконы. Как рассказали очевидцы, прозвавшие «скалолаза» человеком-пауком, молодой мужчина спустился с крыши таким же способом.

В соцсетях автор поста указал, что необычный инцидент заметили в доме №4 на улице Баумана. Юноша забирался на девятиэтажное здание без страховки. Также очевидцы рассказали, что новосибирца сразу забрали спецслужбы.

«Этот парень залез на крышу и слез обратно также по внешней стороне дома. Спецслужбы его забрали», – поделилась очевидица в группе «Инцидент Новосибирск».

Многие жители Новосибирска восприняли ситуацию иронично, пошутив про «Марвел по-новосибирски». Однако нашлись и те, кто осудили бесстрашного спортсмена.

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