День города 2022: сколько лет Новосибирску исполняется 26 июня – история праздника

Власти Новосибирска на официальном уровне ввели праздник «День города» 6 апреля 1987 года – он был рассчитан на продвижение патриотизма и любви к родному городу. Главное причиной резкого появления этого события был приближающееся 100-летний города в 1993 году – подготовка велась аж за девять лет.
Традиции почти каждый год отличаются. Например, 20-летие Новониколаевска (Новосибирска) было в тот же день, что и 300-летие Дома Романовых, поэтому в честь этого издали альбом о городе и построили часовню.
Юбилей 50 лет проходил во время Великой Отечественной войны 13 декабря 1943 года – тогда проводилась выставка в честь Новосибирска в недостроенном НОВАТе. Спустя 35 лет праздник посвятили во славу родного города и провели 29 июля 1978 года на Михайловской набережной.
При этом проводили много мероприятий, которые стали традиционными и по сей день в День города – День памяти в сквере Героев революции, День физкультурника, праздники по месту жительства. Проводят его в основном в два этапа – подготовка (уборка улиц, возведение декораций и т.д), а затем сам праздник.
Первый раз День города отпраздновали 4 октября 1987 года в честь 70-летия Великого Октября. До этого проводился общегородской субботник – тогда уборку проводил почти 40 тысяч местных жителей. После этого газетные СМИ начали выпускать в тираж программу мероприятий, где анонсирована первая городская зарядка, которая проводится и сейчас.
С самого утра на площади Ленина выступал духовой оркестр, а затем были поздравления, выступления творческих групп. Проводилась экскурсия по застройке города, где рассказали о его развитии, а также давали возможность побывать в метродепо. Самая интересная была – это экскурсия на самолете вокруг города.
В тот день устроили и парад автомобилей, где участвовали «Жигули» и самодельные транспортные средства – они ехали до набережной, а затем там выступали писатели, комики, журналисты и актеры, а также обещали встречу с великим Гариным-Михайловским, который приплывает на лодке. После этого зрители могли посмотреть на парад речного пароходства.
Алкоголь не сильно был популярен в то время, а возле Дома быта пропагандировали ЗОЖ – они предлагали вместе спиртного чай из целебных трав.
Завершился праздник факельным шествием и красочным салютом от харьковских специалистов.
После этого праздник начали праздновать уже в летний период времени.
Символ Дня города Новосибирска
5 июня 1988 года было решено проводить праздник летом – тогда и показали его символ «Городовичок». В тот раз были похожие мероприятия, а логотип праздник нарисовали заведующий кабинетом художественного конструирование НЭТИ Александр Таиров и инженер Лариса Трещева.
Символ города символизируют юность – как и наш город. Также на нем надет комбинезон труженика, а короткие штаны – быстрый рост. Он стоит в валенках – это означает мороз. Очки — знак пристрастия Городовичка к углубленным интеллектуальным занятиям. Форма кепочки – купол оперного театра.
Впервые эмблему показали в «Вечерке», а затем она была почти в каждом номере о Дне города. Спустя некоторое время в честь Городовичка была написана песня композитором Дериевым и автором Сулимовой.
Трагедия на День города в Новосибирске – погибли сотни людей
Третье празднование Дня города в 1989 года было отменено – это произошло из-за трагедии 4 июня, когда на перегоне Челябинск – Уфа в результате аварии на газопроводе при прохождении двух встречных поездов Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск произошел взрыв, который унес жизни сотен людей. Тогда был объявлен траур.
Второй раз не проводился городской праздник из-за пандемии коронавируса – массовые мероприятия были отменены.