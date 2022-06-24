День города 2022: сколько лет Новосибирску исполняется 26 июня – история праздника

При этом проводили много мероприятий, которые стали традиционными и по сей день в День города – День памяти в сквере Героев революции, День физкультурника, праздники по месту жительства. Проводят его в основном в два этапа – подготовка (уборка улиц, возведение декораций и т.д), а затем сам праздник.