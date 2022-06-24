Элитный коттедж из дагестанского камня продают в Новосибирске за сотню миллионов

Элитный коттедж из дагестанского камня продают в Новосибирске за сотню миллионов
Элитный коттедж из дагестанского камня продают в Новосибирске за сотню миллионов
24 июня, 08:18ОбществоФото: N1.ru

Коттедж с итальянской мебелью продают в Новосибирске за 103 млн рублей

Коттедж располагается в Заельцовском районе Новосибирска, а именно в ЖСК «Доверие». Рядом с элитной недвижимостью есть сосновый бор, а сам дом сделан из качественных и дорогостоящих материалов, подробнее разобрался Atas.info.

По данным одного из бесплатных сайтов, площадь недвижимости составляет 590 «квадратов». Продавец просит за коттедж 103 миллиона рублей. В объявлении указано, что дом сделан из высококачественных материалов, например облицовка здания и забора выполнена из дагестанского камня. Мебель создавалась в Италии. В доме есть бассейн, бильярд, бар и спортзал.

Кроме того, новый владелец получит с коттеджем участок 6 соток. На нем есть зона барбекю, огород с теплицей и декоративные растения.

Напомним, в Сузунском районе Новосибирской области выставили на продажу масштабный аквапарк с баней, сауной и аттракционами – владелец просит почти 11 млн рублей. Указано, что на территории есть пять бассейнов, нaвесы для кopпорaтивов, двуxэтaжная диcкотeка для концертов. Новый владелец получит русcкую бaню, сауну, а также трехэтажное гостиничное здание, которое находится в завершении строительства.

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