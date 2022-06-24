Хлебокомбинат «Инской» возобновил поставки продукции в магазины Новосибирска

Хлебокомбинат «Инской» возобновил поставки продукции в магазины Новосибирска
Хлебокомбинат «Инской» возобновил поставки продукции в магазины Новосибирска
24 июня, 15:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске хлебокомбинат «Инской» снова начал производить свою продукцию – она в скором времени появится на полках магазинов.

Директор предприятия Елена Мальцева рассказала BFM-Новосибирск, что печки уже запущены – хлеб выпекается. В скором времени начнется отгрузка, а затем любимый многими продукт появится на полках магазинов, но могут быть отклонения.

Стоит отметить, что в некоторых торговых сетях хлеба может не появиться вплоть до понедельника, 27 июня, потому что к ним на время был заказан другой поставщик.

Напомним, что приостановка производства на хлебокомбинате произошла из-за отключения газоснабжения – там проводились ремонтные работы.

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