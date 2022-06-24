Квадрокоптер для Донбасса: как купить беспилотник в помощь солдатам ЛНР и ДНР

Недавно известный военный корреспондент, журналист ВГТРК Александр Сладков объявил в своем телеграм-канале о сборе средств на покупку беспилотников для вооруженных формирований Донбасса. С их помощью ведут разведку и корректируют огонь артиллерии. Моментально откликнулись сотни подписчиков. "Я тоже хотела перевести деньги, но не успела, через два часа сбор был уже закрыт", - сообщила корреспонденту Atas.info жительница Новосибирска Ольга.
По словам депутата новосибирского горсовета, помощника главы ДНР Ростислава Антонова, в Новосибирске так же существует практика сбора средств для приобретения дронов для военных ЛНР и ДНР, просто эти акции широко не афишируют.
"Обычно несколько предпринимателей, у которых там есть друзья, в армии, сбрасываются, покупают и отправляют своим знакомым. Такой беспилотник может спасти жизни целого подразделения. Иногда конкретные части из народных республик сами обращаются и говорят, какой беспилотник им нужен", - рассказывает Антонов.
При этом, сколько бы кварокоптеров в Донбасс не поставляли, они нужны там всегда.
"Беспилотные летательные аппараты это уже реалии современной войны и их эффективное использование дает определенные преимущества военным подразделениям в оборонительных и наступательных операциях. Недостаток в этом компоненте позиционной войны будет всегда, так как противник регулярно сбивает и повреждает беспилотники. Поэтому пополнение комплектующими, как и самими дрона требуется постоянно", - говорит руководитель Военно-гуманитарного центра помощи Донбассу Владимир Орлов. Общественная организация занимается отправкой гуманитарной помощи с 2014 года, а сейчас основное внимание активисты сосредоточили именно на сборе средств на покупку беспилотников.
Самый распространенный дрон, который покупают для таких нужд – DJI Mavic 3. Достаточно компактный и легкий (900 граммов), он может подниматься на высоту до 6 километров, дальность полета составляет 30 километров, время в воздухе без смены батареи – 46 минут. Квадрокоптер оборудован отличной камерой, которая показывает оператору, находящемся в безопасном месте, реальную картинку происходящего как на поле боя, так и в тылу противника.
Такой и подобные дроны – изделия гражданского назначения, поэтому ничего незаконного в их приобретении и передаче на территорию Донбасса нет. По российскому законодательству беспилотные летательные аппараты весом более 150 граммов должны быть зарегистрированы, для этого необходимо направить заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта. Однако поскольку беспилотники не планируется поднимать в воздух на территории России, а сразу отправлять в Донбасс, проблем возникнуть не должно.
Сложности могут возникнуть у тех, кто будет перевозить груз через границу, объясняет гражданский активист Алексей Носов, доставивший из Новосибирска в Донбасс десятки тонн "гуманитарки". Какая бы там не была граница, но это граница.
"Нужно груз задекларировать, пройти массу формальностей, заполнить кучу бумаг, могут запросить документы на покупку и так далее. Обычно дроны везут в составе большой колонны с гуманитарной помощью, которую на границе пропускают легко. Ну или люди находят иные способы обойти таможенный контроль, чтобы не затягивать доставку", - объясняет активист.
Вторая проблема заключается в том, что гражданские беспилотники стали в России дефицитом. После начала спецоперации на Украине они стали пользоваться огромным спросом. Сначала дроны резко подорожали, а в апреле китайская компания DJI, ведущий мировой производитель гражданских квадрокоптеров, остановила их поставки в Россию. Официальный российский интернет-магазин компании предлагает только сделать предзаказ на продукцию, без каких-либо оговоренных сроках поставки.
Нехватке коптеров в свободной продаже во многом способствуют как раз инициативы частных лиц по закупке и доставке дронов в ЛНР и ДНР. "Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах", - цитирует издание "Коммерсант" директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
У новосибирского дилера китайской компании есть в продаже DJI Mavic 3 в самой простой комплектации по цене 255 тысяч рублей и более "навороченный" комплект, который обойдется покупателю в 581 тысячу рублей. Дрон в максимальной комплектации, которая обозначена как Cine Premium Combo, стоит 1 064 000 рубля.
Между тем, Алексей Носов подчёркивает: в Донбассе, даже там, где уже не слышны выстрелы, ситуация близка к гуманитарной катастрофе. И не стоит забывать о самой обычной помощи, которую собирают многие общественники и политические организации.
"Если смотреть сообщения СМИ, то складывается ощущение, что все Россия уже помогает Донбассу, и вроде кажется, что там уже всего должно быть в избытке. Это не так, ощущается нехватка еды и элементарных вещей. Поэтому не стоит успокаиваться, помощь можно передать хоть "Единой России", хоть ЛДПР, да любой партии или общественникам вроде нас. Главное, нужно проверить, не мошенники ли прикрываются благородным делом. К сожалению, и такие случаи сейчас встречаются", - резюмирует Алексей Носов.