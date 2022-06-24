Квадрокоптер для Донбасса: как купить беспилотник в помощь солдатам ЛНР и ДНР

"Беспилотные летательные аппараты это уже реалии современной войны и их эффективное использование дает определенные преимущества военным подразделениям в оборонительных и наступательных операциях. Недостаток в этом компоненте позиционной войны будет всегда, так как противник регулярно сбивает и повреждает беспилотники. Поэтому пополнение комплектующими, как и самими дрона требуется постоянно", - говорит руководитель Военно-гуманитарного центра помощи Донбассу Владимир Орлов. Общественная организация занимается отправкой гуманитарной помощи с 2014 года, а сейчас основное внимание активисты сосредоточили именно на сборе средств на покупку беспилотников.