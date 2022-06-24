Поиски 8-летней девочки завершили в Новосибирске

Волонтеры «Лиза Алерт» приостановили поиски пропавшей после прогулки в Северо-Чемском в Новосибирске 8-летней девочки. Ориентировку закрыли в группе поисково-спасательного отряда, объясняя сбором информации.

Ребенок пропал днем 23 июня. Девочка 8 лет ушла гулять во двор жилого дома в микрорайоне, но домой не вернулась. К поискам подключились волонтеры и полиция. Позже сообщалось, что малышка вернулась, но что именно произошло – неизвестно.

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