Сервисы «Яндекс» перестали работать в Новосибирске

В Новосибирске произошел сбой в приложениях для заказа такси и доставки еды на дом – неполадки замечены в «Яндекс Go», «Uber» и «Яндекс.Маркете».

Журналист Atas.info попробовал вызвать такси в 17:00, но этого не удалось сделать. Поиск автомобиля начинался и было даже видно, где они стоят, но внезапно появлялась ошибка. Такая же ситуация с «Яндекс.Маркет» и Uber. В пресс-службе «Яндекс» рассказали, что сейчас приходит много запросов о том, что люди не могут воспользоваться услугами заказа такси. Специалисты уже работают над устранением неполадок. Стоит отметить, что Uber принадлежит компании «Яндекс», поэтому там тоже наблюдается сбой – система одна и та же. Фото: Александр Кондратьев

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