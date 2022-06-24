Сервисы «Яндекс» перестали работать в Новосибирске

Сервисы «Яндекс» перестали работать в Новосибирске
Сервисы «Яндекс» перестали работать в Новосибирске
24 июня, 17:44ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске произошел сбой в приложениях для заказа такси и доставки еды на дом – неполадки замечены в «Яндекс Go», «Uber» и «Яндекс.Маркете».

Журналист Atas.info попробовал вызвать такси в 17:00, но этого не удалось сделать. Поиск автомобиля начинался и было даже видно, где они стоят, но внезапно появлялась ошибка. Такая же ситуация с «Яндекс.Маркет» и Uber.

В пресс-службе «Яндекс» рассказали, что сейчас приходит много запросов о том, что люди не могут воспользоваться услугами заказа такси. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Стоит отметить, что Uber принадлежит компании «Яндекс», поэтому там тоже наблюдается сбой – система одна и та же.

Фото:Александр Кондратьев

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