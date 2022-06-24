Тело трагически погибшей дочери не смогла получить пенсионерка из Новосибирска

Тело трагически погибшей дочери не смогла получить пенсионерка из Новосибирска
Тело трагически погибшей дочери не смогла получить пенсионерка из Новосибирска
24 июня, 08:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Пенсионерке из Новосибирска не отдали тело умершей дочери из морга

У Любови Аксёновой не простая судьба. Недавно при трагических обстоятельствах у нее умерла дочь, которую в итоге похоронили в общей могиле с неопознанными людьми. Теперь жительница Новосибирска не может добиться справедливости.

73-летняя пенсионерка рассказала, что после смерти ее дочери Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все это время тело было отдано на экспертизу. На днях женщине позвонили и сказали, чтобы она забирала тело в морге.

Когда Любовь приехала по адресу, сотрудники были удивлены. Оказалось, что тело ее дочери уже без ведома похоронили – варварским способом. Личность погибшей не удалось установить, и ее погребли в общую могилу. Мать смогла взять только лист с номером, под которым захоронено тело ее ребенка на Гусинобродском кладбище, пишет «АиФ-Новосибирск».

Женщина уверено, что тела всех умерших были свалены в канаву в мешках и присыпаны землей. Сверху могилы таблички с номерами, без имен и фамилий.

Сейчас у пенсионерки есть шанс написать заявление, чтобы было проведено служебное расследование в морге. Пока Любовь до сих пор не может получить свидетельство о смерти дочери, хотя от неё требуют этот документ в ЗАГСе. Пенсионерка планирует обратиться к следователю, а также написать жалобу в прокуратуру.

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