Тело трагически погибшей дочери не смогла получить пенсионерка из Новосибирска

73-летняя пенсионерка рассказала, что после смерти ее дочери Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все это время тело было отдано на экспертизу. На днях женщине позвонили и сказали, чтобы она забирала тело в морге.
Когда Любовь приехала по адресу, сотрудники были удивлены. Оказалось, что тело ее дочери уже без ведома похоронили – варварским способом. Личность погибшей не удалось установить, и ее погребли в общую могилу. Мать смогла взять только лист с номером, под которым захоронено тело ее ребенка на Гусинобродском кладбище, пишет «АиФ-Новосибирск».
Женщина уверено, что тела всех умерших были свалены в канаву в мешках и присыпаны землей. Сверху могилы таблички с номерами, без имен и фамилий.
Сейчас у пенсионерки есть шанс написать заявление, чтобы было проведено служебное расследование в морге. Пока Любовь до сих пор не может получить свидетельство о смерти дочери, хотя от неё требуют этот документ в ЗАГСе. Пенсионерка планирует обратиться к следователю, а также написать жалобу в прокуратуру.