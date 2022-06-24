Тело трагически погибшей дочери не смогла получить пенсионерка из Новосибирска

Пенсионерке из Новосибирска не отдали тело умершей дочери из морга

У Любови Аксёновой не простая судьба. Недавно при трагических обстоятельствах у нее умерла дочь, которую в итоге похоронили в общей могиле с неопознанными людьми. Теперь жительница Новосибирска не может добиться справедливости.

73-летняя пенсионерка рассказала, что после смерти ее дочери Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все это время тело было отдано на экспертизу. На днях женщине позвонили и сказали, чтобы она забирала тело в морге. Когда Любовь приехала по адресу, сотрудники были удивлены. Оказалось, что тело ее дочери уже без ведома похоронили – варварским способом. Личность погибшей не удалось установить, и ее погребли в общую могилу. Мать смогла взять только лист с номером, под которым захоронено тело ее ребенка на Гусинобродском кладбище, пишет «АиФ-Новосибирск». Женщина уверено, что тела всех умерших были свалены в канаву в мешках и присыпаны землей. Сверху могилы таблички с номерами, без имен и фамилий. Сейчас у пенсионерки есть шанс написать заявление, чтобы было проведено служебное расследование в морге. Пока Любовь до сих пор не может получить свидетельство о смерти дочери, хотя от неё требуют этот документ в ЗАГСе. Пенсионерка планирует обратиться к следователю, а также написать жалобу в прокуратуру.

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