В Новосибирске втридорога продают товары IKEA на «Яндекс.Маркете»

В Новосибирске втридорога продают товары IKEA на «Яндекс.Маркете»
В Новосибирске втридорога продают товары IKEA на «Яндекс.Маркете»
24 июня, 10:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске товары шведского гипермаркета IKEA появились в продаже на маркетплейсе «Яндекс.Маркет». Однако их не распродают перед окончательным закрытием магазина, а продают по завышенной цене.

В приложении и на сайте интернет-магазина «Яндекса» выбор товаров Икеа не многочисленный. В основном это декоративные предметы, светильники, посуда. При этом есть позиции с мебелью, но они ещё не доступны к продаже.

Фото:скриншот с "Яндекс.Маркета"

Стоит отметить, цены на товары IKEA в маркетплейсе не демократичные. Новосибирцы заметили, что они чуть ли не в 3 раза выше, чем в официальном сайте гипермаркета.

цена на венок в IKEA
Фото:скриншот из Икеа
Цена на венок в маркетплейсе
Фото:скриншот с "Яндекс.Маркета"

Корзины для хранения вещей в самой Икеа всегда были одним из дешевых товаров. В «Яндекс.Маркете» же их стоимость превысила 5 тысяч рублей.

Напомним, IKEA объявила об уходе из России весной 2022 года. Тогда магазин мебели закрыли для покупателей, но сотрудники продолжали работать с обращениями и держали склад. В середине июня стало известно, что гипермаркет окончательно покидает нашу страну.

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