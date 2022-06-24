Выпускница пришла на вручение дипломов НГУ в сине-желтых лентах в Новосибирске

Выпускница пришла на вручение дипломов НГУ в сине-желтых лентах в Новосибирске
Выпускница пришла на вручение дипломов НГУ в сине-желтых лентах в Новосибирске
24 июня, 19:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Беседа в Telegram "ФЖ и ко".

Выпускница НГУ пришла на вручение диплома в сине-желтых лентах

Молодая девушка после окончания обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах и с цепочкой на шее, где было написано нецензурное слово.

Один из присутствующих на вручении анонимно рассказал Atas.info, что девушка закончила четвертый курс на факультете журналистики и заранее планировала сделать такую провокацию к выпускному. План был простой: прийти в цветах, которые будут символизировать флаг Украины.

При этом на шее у выпускницы была характерная цепочка с буквами, где было написано «капец», но в матерной интерпретации. Такая выходка была явной провокацией, ведь интернет заполнен новостями о том, какие штрафы сейчас дают людям за дискредитацию ВС РФ.

Стоит отметить, что бывшая студентка на протяжении нескольких лет пытается выделиться из толпы. Например, в социальных сетях она публикует фотографии с пропагандой ЛГБТ.

Atas.info запросил комментарий в пресс-службе НГУ, на момент публикации ответ не был получен.

Фото:Беседа в Telegram "ФЖ и ко".

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