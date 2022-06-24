Женщина из Новосибирска лишилась денег – отель на Алтае отказался вернуть предоплату

По словам Алёны, отдых должен был пройти в алтайском отеле «Малина». Отпуск планировался еще в марте, но перед поездкой женщина заболела и попросила вернуть предоплату, пишет «АиФ Новосибирск». В возврате денежных средств ей отказали, ссылаясь на то, что отель понес убытки, хотя на сайте отеля номер забронировали сразу же.
Диалог с представителями гостиницы у Алёны выстроить не получается. По ее словам, сотрудники хамят и грозятся судом. Именно так сибирячка и поступит. Сейчас составлена досудебная претензия, далее – иск. В отеле ситуацию комментировать отказались.