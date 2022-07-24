Автоблогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в Новосибирске

Автоблогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в Новосибирске
Автоблогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в Новосибирске
Вчера, 15:48ОбществоФото: Кадр YouTube
Известные блогеры из Красноярска Михеев и Павлов раскритиковали и обсмеяли уборку улиц в Новосибирске. Ролик вышел на их YouTube‎-канале 17 июля.

Парни, проезжая на УАЗ «Патриот» по центру города заметили подметательную технику, которая из развеселила.

«Эта маленькая машинка – пылесос. На нем ездит дяденька по городу – это уборка называется», - сказал Денис Михеев.

Собеседник блогера также добавил о том, что иногда в Новосибирске стригут деревья. На что Михеев заявил, что до этого пока рано. Кусты уже загораживают всё вокруг, а люди закрывая глаза через них пробираются.

«Полностью согласен с ними»; «Мы и так знаем, что у нас все смешно. Но, чужие когда стебуться, обидно»; «А почему они не стебались над своими дорогами до Олимпиады? Тогда в Красноярске был полный треш. Про чистку снега вообще молчу», - пишут новосибирцы в комментариях под постом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Материалы по теме:
НовосибирскулицыдорогиНовосибирская областьблогер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы