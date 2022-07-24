Автоблогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в Новосибирске

Известные блогеры из Красноярска Михеев и Павлов раскритиковали и обсмеяли уборку улиц в Новосибирске. Ролик вышел на их YouTube‎-канале 17 июля.

Парни, проезжая на УАЗ «Патриот» по центру города заметили подметательную технику, которая из развеселила. «Эта маленькая машинка – пылесос. На нем ездит дяденька по городу – это уборка называется», - сказал Денис Михеев. Собеседник блогера также добавил о том, что иногда в Новосибирске стригут деревья. На что Михеев заявил, что до этого пока рано. Кусты уже загораживают всё вокруг, а люди закрывая глаза через них пробираются. «Полностью согласен с ними»; «Мы и так знаем, что у нас все смешно. Но, чужие когда стебуться, обидно»; «А почему они не стебались над своими дорогами до Олимпиады? Тогда в Красноярске был полный треш. Про чистку снега вообще молчу», - пишут новосибирцы в комментариях под постом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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