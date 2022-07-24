Мощный метеорный поток Персеиды начнется в небе над Новосибирском 12 августа

Что помешает Персеиде в этом году

Одновременно с метеорным потоком в небе возникнет Полнолуние, свечение от которого может помешать точным наблюдениям. Однако несмотря на это, звездопад вас не разочарует. Кому-то может улыбнуться удача – и он заметит сразу падение 200 метеоров в эту ночь. И не забудьте загадать желание.