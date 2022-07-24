Новосибирские грибники начали продажу соленых груздей за 3 000 рублей

Объявления о продаже соленых груздей появились на сайтах «Авито» и «Юла» в Новосибирске. Грибники продают свои соленья по 700 рублей за литровую банку.

Июль стал урожайным месяцев для любителей тихой охоты. Фотографиями своих дикоросов они делились в социальных сетях, а теперь решили поделиться грибами в живую и устроили продажу в интернете. «Продаю собственного посола грузди. Собирали сами в лесу. За литр 700 рублей»; «Солили для себя, с укропчиком, чесночком. Мама вкусно делает», - пишут продавцы. Чуть дороже, за 1500 рублей, можно купить свежие грузди. Маринованные лисички продают на 100 рублей дороже, а белые – дешевле на столько же. «Хрустящие грузди. Приготовлены по старорусскому рецепту», - гласит другое объявление. Девушка продает трехлитровую банку за 3 000 рублей.

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