Новосибирцы рассказали, как отдохнули на Чёрном море в 2022 году – сколько это стоит

Новосибирцы рассказали о ценах на отдых на Чёрном море

Жители Новосибирска второй год путешествуют по стране из-за закрытых границ. Чаще всего предпочтение отдают Краснодарскому краю. Отдых не из дешевых, более подробно рассказали сибиряки.

Алена С. мечтала попасть в Сочи, вот только от отдыха она была не под большим впечатлением. Девушка рассказала в беседе с Atas.info, что за неделю с ребенком она потратила на развлечения и еду более 50 тысяч рублей. Ей удалось попутешествовать до Абхазии с группой туристов, а также побывать на Черном море. «В Абхазии было не так дорого. Удалось сделать красивые фотографии, но куча мошки просто съедала всех туристов. Больше всего денег ушло в Сочи на кафе, рестораны и бары. Простой безалкогольный коктейль стоит в районе 400-800 рублей. Средний ценник по еде составлял 2 000 рублей. Самый бюджетный вариант отдыха – пляж. За жилье с семьей отдали 25-28 тысяч рублей, но мы меня две гостиницы», - рассказала Алена в разговоре с Atas.info. Сибиряк Алексей рассказал, что на жилье в отеле он потратил 25 тысяч рублей. Дороже всего выходили развлечения. Однако новосибирец предупредил, чтобы туристы не нарвались на некачественный сервис. В целях экономии мужчина не ездил на экскурсии, а устраивал себе отдых сам – смотрел интересные места по районам. Ирина рассказала НГС, что перелет до Сочи обошелся ей в 36 000 рублей. По ее словам, это слишком дорого. Попасть в хорошие отели ей не удалось, так как отдыхающие бронируют их за несколько месяцев. Переночевать можно было в гостевых домиках за 2,5 тысячи за человека.

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