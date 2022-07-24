Новосибирцы возмутились продажей тухлых овощей и фруктов в супермаркете

Жители города Обь Новосибирской области пожаловались на продажу просроченных фруктов и овощей по акции в одном из супермаркетов. Об этом они рассказали в социальной сети.

Покупатели заметили в магазине тележку с нектарами и плодовыми по акции. За «выгодные» 24, 99 рубля продают сгнившие дыни, яблоки, кабачки и много другое. «Я, конечно, всё понимаю в плане извлечения выгоды и всё такое, но некоторые сети не гнушаются ничем. Продают откровенный тухляк людям, которые могут не знать о микотоксинах. Этот шлак нужно утилизировать, а не употреблять», - возмутилась покупательница в группе «Город Обь онлайн». Сибиряки переживают, что такие цены привлекают пенсионеров и их здоровье под угрозой. Просроченные продукты они требуют запретить продавать в магазинах.

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