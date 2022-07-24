Пожарный кроссфит состоялся в Бердске - огнеборцы прошли жёсткие испытания

Соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту прошли в Бердске на этих выходных. Участниками стали 10 команд, а за звания лучших боролись 60 пожарных и спасателей.
Огнеборцев ждала серия испытаний. Они поднимали гири, приседали со штангой, били кувалдами, а также перетягивали тросами двухтонный автомобиль, рассказали в ГУ МЧС по региону.
Конечно, испытания пожарные проходили в полной экипировке – куртке, шлеме, резиновых сапогах и с топором на поясе. Победителем соревнований стал 3 пожарно-спасательный отряд из Бердска.