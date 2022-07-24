В Новосибирске разыскивают пропавшего неделю назад 22-летнего барнаульца

На молодого человека составили ориентировку, которую сейчас распространяют в Сети. Из неё следует, что рост парня 168, среднего телосложения, серые глаза и темно-русые волосы. Неизвестно только во что он был одет в день исчезновения.
«Вся информация о пропавшем есть только у инфоргов из Барнаула. Они делятся с нами предположениями о том, где может находиться Денис Косенко. Мы выезжаем на место. Сейчас он может быть и у нас в регионе», - отметили представители поисково-спасательного отряда.
Волонтеры просят всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону 8-800-700-54-52.