В Новосибирске разыскивают пропавшего неделю назад 22-летнего барнаульца

В Новосибирске разыскивают пропавшего неделю назад 22-летнего барнаульца
В Новосибирске разыскивают пропавшего неделю назад 22-летнего барнаульца
Вчера, 16:00ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Пропавший 16 июля 22-летний житель Барнаула Денис Косенко может находиться в Новосибирской области. Его объявили в розыск волонтеры «Лиза Алерт».

На молодого человека составили ориентировку, которую сейчас распространяют в Сети. Из неё следует, что рост парня 168, среднего телосложения, серые глаза и темно-русые волосы. Неизвестно только во что он был одет в день исчезновения.

«Вся информация о пропавшем есть только у инфоргов из Барнаула. Они делятся с нами предположениями о том, где может находиться Денис Косенко. Мы выезжаем на место. Сейчас он может быть и у нас в регионе», - отметили представители поисково-спасательного отряда.

Волонтеры просят всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

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