Известная повар из Новосибирска потеряла приличные деньги из-за блокировки Instagram*

«Инстаграм иногда работает, поэтому продолжаю выкладывать туда видео для своих подписчиков. Потом эти же ролики дублирую в Telegram. Но, к сожалению, все из социальной сети ушли после закрытия. Раньше за рекламу какого-нибудь канала или продукции я получала до 10 000 рублей. Бывало по-разному, однако мне эти деньги были не лишними – сумма приличная для Новосибирска, особенно как дополнение к основному заработку», - рассказывает известный блогер.