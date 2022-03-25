Лютые морозы и метели вернутся в Новосибирск на выходных

Лютые морозы и метели вернутся в Новосибирск на выходных
Лютые морозы и метели вернутся в Новосибирск на выходных
Сегодня, 09:24ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В субботу и воскресенье, 26 по 27 марта, синоптики обещают новосибирцам температурные качели.

В Новосибирске резко похолодает до -21 градуса на грядущих выходных. Также синоптики обещают сильные метели с колебаниями температур воздуха.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром в субботу 26 марта в Новосибирске столбики термометра поднимутся до 0…-2 градусов. Днём похолодает до -7 по Цельсию. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и небольшом мокром снеге. При этом в воскресенье, 27 марта, днём они обещают солнечную и безветренную погоду.

Сервис Gismeteo, в субботу отмечает колебание температур от -3 о -16 градусов. Утром прогнозируют метели с порывами ветра до 18 метров в секунду. А вот в воскресенье обещают морозы до -21 градуса утром и потепление до -5 к вечеру.

Максимум до -10 градусов похолодает в Новосибирске в субботу и воскресенье по данным «Яндекс.Погода». Специалисты прогнозируют дождь со снегом в первый день выходного и солнечный, ясный день 27 марта.

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