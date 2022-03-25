Новый штамм коронавируса стелс-омикрон – появление объяснили учёные из Новосибирска

По словам вирусологов, о появлении стелс-омикрона стало известно ещё два месяца назад. Тогда первые случаи заражения выявили в Германии и 28 провинциях Китая. Зарубежные специалисты отметили сразу, что новый штамм заразнее предыдущего на 20 %.
Врачи отмечают, что стелс-штамм вызывает необычные симптомы. Они схожи с кишечным отравлением, зачастую наблюдают у пациентов потерю обоняния, головные боли и першения в горле.
Вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что новый штамм может быть одной из причин того, что заболеваемость не идёт на спад в Новосибирской области. К тому, же на многое повлияла и отмена масочного режима в ряде регионов страны.
«Стелс-штамм – это вариант омикрона. Он имеет некоторые свойства, которые не сильно, но отличаются от свойств предыдущего штамма. Поскольку сейчас во многих странах Европы сняли часть ограничений, то начали заражаться им люди, которые не болели омикроном. Они считали, что всё закончилось и стали беззаботно вести себя. В России тоже в некоторых городах приостановилось падение заболеваемости. В частности, в Новосибирской области. Ежедневно фиксируют всего на 5-10 случаев заражений меньше, чем вчера. При этом, если провести параллель, в сентябре у нас было 170 в сутки, и тогда это воспринималось как тревожный показатель. А сейчас 300, и мы снимаем ограничения! К сожалению, мы пока не можем точно сказать нельзя, виноват ли в этом стелс-омикрон, но можно сказать одно – он есть, и людям, особенно диабетикам и из других групп риска, нужно продолжать соблюдать масочный режим», - рассказал о новом штамме вирусолог Сергей Нетёсов.
Учёные не считают, что Россию ожидает очередная волна из-за нового штамм. Есть надежда, что сработает коллективный иммунитет после череды заболеваний и вакцинаций. К слову, и уже известные нам препараты смогут защитить от этого штамма.
«Этот штамм есть, но пока прогнозов не делают специалисты. Могу добавить только, что все существующие вакцины против коронавирусной инфекции работают при любом штамм. Эффективность, конечно, снижается, но препараты не отменяли. То есть они остаются в том же составе, работают по всему миру. Вакцины могут защитить от любого тяжёлого течения болезни, при любом штамме. Поэтому советую всем гражданам прививаться», - сказала журналисту Atas.info специалист по вакцинопрофилактике из Новосибирска Татьяна Ивлева.
Отметим, в Новосибирской области с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 249 577 заболевших людей. Выздоровело при этом чуть меньше – 228 606 человек, а скончалось 5 306 пациентов. За сутки в регионе положительный ПЦР-тест получают около 300 человек.
На 21 марта 2022 года в регионе вакцинировались одним компонентом 1 583 000 человек. Полностью привиты 1 517 000 жителей Новосибирской области, среди которых 992 ребёнка. Недавно в регионе отменили обязательную вакцинацию.