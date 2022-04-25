Антипасха и Красная горка – какого числа церковные праздники в 2022 году

С давних времен осталась традиция праздновать свадьбы на Красную горку – количество браков в этот день увеличивается минимум на 10% ежегодно. Однако, если празднование выпадает на май, то ажиотаж утихает, ведь есть стереотип, если в мае жениться – то всю жизнь маяться.