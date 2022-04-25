Антипасха и Красная горка – какого числа церковные праздники в 2022 году

Красная горка в 2022 году приходится на первое воскресенье после Пасхи – 1 мая. Больше всего этот праздник пользуется популярностью у молодоженов, а работникам ЗАГСа приходится не сладко из-за большого количество людей, желающих в Антипасху пожениться.
Напомним, что Антипасха или Фомино воскресенье – это церковный праздник, а Красная горка – это народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.
Приставка «анти» означает «вместо» или по смыслу она даже ближе к значению слова «подобно». Антипасху поэтому называют второй Пасхой и восьмым днём Пасхальной недели. В связи со всем вышесказанным, у первого воскресенья после Пасхи есть три ключевых названия: Красная горка, Антипасха и ещё Фомино воскресенье.
С давних времен осталась традиция праздновать свадьбы на Красную горку – количество браков в этот день увеличивается минимум на 10% ежегодно. Однако, если празднование выпадает на май, то ажиотаж утихает, ведь есть стереотип, если в мае жениться – то всю жизнь маяться.